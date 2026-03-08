إحالة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الساحل للمحاكمة الجنائية.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليهما "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة – مقيم بالقليوبية) تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.