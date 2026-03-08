الداخلية تكشف تفاصيل اختلاق مسجل خطر واقعة تواطؤ بكفر الشيخ

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله أحد الأشخاص تواطؤ آخر مع رجال الشرطة بأحد مراكز الشرطة بكفر الشيخ، ومساعدتهم في الإرشاد عن تجار المواد المخدرة نظير تركه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة دون ضبطه.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عنصر جنائي – مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش بقصد التعاطى – سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة انتقاماً من أحد أنجال عمومته (عنصر جنائي ، مقيم بذات الدائرة) ، ومحاولته غل يد رجال الشرطة عن متابعة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.