محافظ القليوبية يبحث مع شركات النقل الجماعي تدعيم المحافظة بأسطول أتوبيسات جديد

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النقل الجماعي، لبحث سبل تعزيز منظومة المواصلات داخل المحافظة ومدنها المختلفة، بالإضافة إلى ربطها بالمحافظات المجاورة من خلال أسطول أتوبيسات حديث يدعم الأتوبيسات العاملة حالياً بالمحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تقديم خدمة تليق بمواطني المحافظة، من خلال توفير وسيلة مواصلات آمنة ومريحة وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى حرص المحافظة على تطوير قطاع النقل بما يخفف الضغط على المواطنين ويوفر بدائل حضارية ومنظمة للتنقل بين المدن والمراكز.

وأشار المحافظ إلى أهمية التركيز على النقاط الحيوية التي تمس احتياجات المواطن اليومية، وعلى رأسها الجامعات والمستشفيات الكبرى، لضمان سهولة انتقال الطلاب والمرضى والعاملين إلى وجهاتهم المختلفة دون معاناة.

وقال إن ملف المواقف يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تم رصده من شكاوى المواطنين المتعلقة بانتظام الحركة داخل المواقف، مؤكداً ضرورة التدخل ووضع حلول عملية تسهم في الحد من التكدس وتنظيم حركة السير، من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة المعروض من وسائل النقل الجماعي.

ووجّه المحافظ مسئولي الشركة بإعداد مقترح تفصيلي شامل يتضمن الخطوط الجديدة المقترح تشغيلها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز والمدن والأماكن الأكثر احتياجاً للخدمة.

من جانبها، أبدت الشركة وممثلوها استعدادهم الكامل لدعم منظومة النقل بالمحافظة وزيادة عدد الأتوبيسات العاملة، مؤكدة أن الأتوبيسات الجديدة ستقدم خدمة متميزة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، من خلال الالتزام بمحطات توقف محددة ومنتظمة تغطي نطاقاً أوسع وتخدم شريحة أكبر من المواطنين.