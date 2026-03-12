قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
«التأمين الصحي الشامل»: مليون و330 ألف مُستفيد بالأقصر بنسبة تسجيل 91%
وزير الاستثمار لسفير فنلندا: نمتلك فرصا واعدة في العديد من القطاعات بسبب موقعنا الجغرافي
وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية بمصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة
«الخارجية» و«الصحة» يُوقعان بروتوكول «علاجك في مصر» لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مع شركات النقل الجماعي تدعيم المحافظة بأسطول أتوبيسات جديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النقل الجماعي، لبحث سبل تعزيز منظومة المواصلات داخل المحافظة ومدنها المختلفة، بالإضافة إلى ربطها بالمحافظات المجاورة من خلال أسطول أتوبيسات حديث يدعم الأتوبيسات العاملة حالياً بالمحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.


وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تقديم خدمة تليق بمواطني المحافظة، من خلال توفير وسيلة مواصلات آمنة ومريحة وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى حرص المحافظة على تطوير قطاع النقل بما يخفف الضغط على المواطنين ويوفر بدائل حضارية ومنظمة للتنقل بين المدن والمراكز.

وأشار المحافظ إلى أهمية التركيز على النقاط الحيوية التي تمس احتياجات المواطن اليومية، وعلى رأسها الجامعات والمستشفيات الكبرى، لضمان سهولة انتقال الطلاب والمرضى والعاملين إلى وجهاتهم المختلفة دون معاناة.

وقال إن ملف المواقف يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تم رصده من شكاوى المواطنين المتعلقة بانتظام الحركة داخل المواقف، مؤكداً ضرورة التدخل ووضع حلول عملية تسهم في الحد من التكدس وتنظيم حركة السير، من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة المعروض من وسائل النقل الجماعي.

ووجّه المحافظ مسئولي الشركة بإعداد مقترح تفصيلي شامل يتضمن الخطوط الجديدة المقترح تشغيلها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز والمدن والأماكن الأكثر احتياجاً للخدمة.

من جانبها، أبدت الشركة وممثلوها استعدادهم الكامل لدعم منظومة النقل بالمحافظة وزيادة عدد الأتوبيسات العاملة، مؤكدة أن الأتوبيسات الجديدة ستقدم خدمة متميزة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، من خلال الالتزام بمحطات توقف محددة ومنتظمة تغطي نطاقاً أوسع وتخدم شريحة أكبر من المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية النقل الجماعي بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد