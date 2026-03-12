قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض خطط مجموعة طلعت مصطفى لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، خطط مجموعة طلعت مصطفى، لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى"، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وعدد من مسئولي المجموعة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء التأكيد على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، من خلال تهيئة المناخ والبيئة التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، وبما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية والسياحة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي للتوسع في إقامة المزيد من المدن الجديدة المستدامة الذكية، وكذا العمل على إتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، وذلك تلبية لمختلف المتطلبات، وتحقيقاً لمعدلات السياحة المستهدفة خلال الفترات القادمة.

وخلال اللقاء، تناول هشام طلعت مصطفى، جهود المجموعة المتكاملة فيما يتعلق بتطوير المدن والوجهات الحضرية والفنادق والمنتجعات السياحية الفاخرة، منوها إلى أنه من شأن هذه الجهود أن تسهم في خلق قوي شرائية مستدامة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، وجذب المزيد من الزوار والاستثمارات، وتحقيق العديد من العوائد الاقتصادية طويلة المدى.

وفى ذات السياق، أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن حجم السكان داخل المدن التي تقوم المجموعة بتطويرها تخطي الـ 1.2 مليون نسمة، موضحاً أنه على سبيل المثال "مدينتي" يسكنها نحو 600 ألف نسمة، ويتم حالياً استكمال المرحلة الأخيرة من تنميتها، وأنه من المقرر افتتاح فندق "فور سيزون مدينتي" خلال مارس المقبل.

واستعرض هشام طلعت مصطفى، خلال اللقاء، المخطط العام والتصميمات الخاصة بأحد أهم مشروعات المجموعة الجديدة، بـ "مدينتي" بمنطقة شرق القاهرة، موضحاً أن هذا المشروع صُمم ليكون وجهة عالمية أيقونية ومحوراً متكاملا للمال والأعمال والتسوق والترفيه والضيافة، يتضمن مكونات مستحدثة تضاهي كبرى وأرقي الوجهات العالمية المتطورة، هذا إلى جانب ما يستهدفه هذا المشروع من توجيه الإنفاق السياحي والترفيهي والتجاري إلى السوق المحلية، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، من خلال خلق فكر جديد لريادة الأعمال والأنشطة التجارية والترفيهية وأسلوب سكني مختلف لخلق وجهة مصرية منافسة، هذا فضلا عن دوره في تعزيز القوة الاقتصادية والحضرية لمصر، وترسيخ موقعها على خريطة المراكز الإقليمية للابتكار ونمط الحياة المعاصر.

ونوه هشام طلعت، إلى أن المشروع الجديد من المقرر إقامته على مساحة أرض نحو 2.4 مليون م2، وتصل مساحة المسطحات البنائية به إلى 3.9 مليون م2، ومن المقرر أن يضم المشروع 169 برجا بارتفاعات من 30 – 130م، ووحدات سكنية تصل إلى 20 ألف وحدة سكنية، ومساحة بنائية للمكاتب الإدارية المتنوعة تصل إلى 584 ألف م2، وعدد الغرف الفندقية إلى 3500 غرفة، هذا فضلا عن المساحة البنائية التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والتي تصل إلى 563 ألف م2، وكذا المساحات الخضراء والمسطحات المائية التي تغطي أكثر من مليون متر مربع.

كما استعرض الرئيس التنفيذي، الموقف التنفيذي لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، وكذا عدد من مشروعات المجموعة السياحية الأخرى، التي ساهمت في جهود تصدير العقار، وجذب المزيد من الزوار والمستثمرين في مصر.         

مجلس الوزراء رئيس الوزراء هشام طلعت مصطفى مدينتي

