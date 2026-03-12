ترامب: منتخب إيران مرحب به في كأس العالم.. ولا أعتقد أن وجوده مناسب حفاظا على سلامته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن منتخب إيران لكرة القدم مرحب به في كأس العالم لكنني لا أعتقد أن وجوده هناك مناسب حفاظا على سلامته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط - الذي تجاوز 100 دولار للبرميل قبل أن ينخفض ​​إلى 98 دولارًا - سيكون في نهاية المطاف مفيدًا للأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعًا في أسعار البنزين.

وكتب الرئيس ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نجني الكثير من المال".

وأضاف: "لكن الأهم بالنسبة لي كرئيس هو منع إيران، تلك الإمبراطورية الشريرة، من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع. لن أسمح بحدوث ذلك أبدًا".