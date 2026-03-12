روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية

أكدت وزارة الخارجية الروسية حق إيران في الدفاع عن النفس، داعية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف العدوان على طهران.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: “روسيا ستواصل اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط”، معربة عن قلق موسكو إزاء الانتشار غير المنضبط للصراع في الشرق الأوسط.

وشددت الخارجية الروسية على أن الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية على منطقة الشرق الأوسط.

ومضت الخارجية الروسية في بيانها قائلة: “لم يكن هجوم إسرائيل على المركز الثقافي الروسي في لبنان نتيجة لأي استفزاز، ولم يحدث أي نشاط عسكري في المبنى”.

كما أعربت الخارجية الروسية عن عدم رضاها عن سير قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيران.







من جانبه، ذكر الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن روسيا تدين جميع الهجمات ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في إيران.

