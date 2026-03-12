القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان

أفاد مصدر عسكري رسمي لبناني بأن قوات إسرائيلية توغلت نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان وأن القوات الإسرائيلية لم تستقر في أماكن التوغل.



وأشار المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية في حركة دخول وخروج عبر الخط الأزرق حيث تم رصد حشود إسرائيلية كبيرة قبالة الحدود وعند الخط الأزرق.



وقال المصدر العسكري اللبناني: التوغل الإسرائيلي شمل بلدتي الضهيرة ومروحين ومحيط علما الشعب واللبونة.

وأضاف المصدر العسكري: التوغل الإسرائيلي شمل أجزاء من الخيام وكفركلا وجنوب كفرشوبا والعديسة ومركبا.



وتابع المصدر اللبناني: التوغل الإسرائيلي شمل عيترون ومارون الراس ويارون في القطاع الأوسط.



كما ختم المصدر العسكري اللبناني: القوات الإسرائيلية لم تقم حتى الآن مواقع جديدة داخل الأراضي اللبنانية.