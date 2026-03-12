أيمن سلامة: «كلهم بيحبوا مودي» تجربة كوميدية جديدة لـ ياسر جلال.. ومناسب لكل أفراد الأسرة

كشف المؤلف أيمن سلامة عن كواليس مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن الفنان ياسر جلال أراد من خلال العمل تقديم تجربة مختلفة عن أدواره السابقة.

كواليس مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

وأوضح سلامة، خلال برنامج “إحنا لبعض”، أن ياسر جلال كان حريصًا على الخروج عن الإطار التقليدي لأعماله، وتجربة تقديم عمل كوميدي لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت تجربة جديدة بالنسبة له، وهو ما اتفق عليه فريق العمل منذ بداية التحضير للمسلسل.

وقال إن من بين أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها أن يكون المسلسل مناسبًا للمشاهدة العائلية، بحيث يخلو من الألفاظ غير اللائقة أو أي مشاهد قد تمنع الأسرة من مشاهدته، مؤكدًا أن الهدف كان تقديم عمل ترفيهي يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار يحافظ على القيم الأسرية.

وأضاف المؤلف أن العمل يسعى كذلك إلى إبراز تنوع الطبقات الاجتماعية في المجتمع، حيث يتناول شخصيات تنتمي إلى طبقة تهتم بالسهر والموضة والمظهر، إلى جانب تقديم نماذج من الطبقة الشعبية، في سياق درامي يعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية بأسلوب كوميدي اجتماعي.