شاهد ..غرق طالبين أثناء الاستحمام في ترعة القاصد بمركز طنطا

لقي طالبان مصرعهما غرقا في الحال في مياه ترعة القاصد بطريق محلة منوف بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى طنطا االعام تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارًا من الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالبين داخل ترعة القاصد في أول طريق محلة منوف بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث تمكنت القوات من انتشال الجثمانين من المياه.

غرق طفلين

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبين نزلا إلى مياه الترعة للاستحمام إلا أنهما تعرضا للغرق لعدم قدرتهما على السباحة ما أدى إلى وفاتهما.

تم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.