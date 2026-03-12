الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026

ارتفع سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 على مستوى محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

سعر الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب ارتفاعًا بقيمة تبلغ 25 جنيهات مقارنة بما كان عليه مساء أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7525 جنيهات.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8600 جنيها للشراء و 8543 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7883 جنيهات للشراء و 7831 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7525 جنيهات للشراء و 7475 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6450 جنيهاً للشراء و 6407 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60.2 ألف جنيه للشراء و 59.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5156 دولار للشراء و 5155 دولار للبيع