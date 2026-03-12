قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
اقتصاد

تراجع في أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026 داخل سوق الصاغة، وذلك تزامنًا مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية خلال التداولات الصباحية.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة انخفاض بدأت بشكل طفيف منذ تعاملات أمس، قبل أن تستمر حركة التراجع مع بداية تعاملات اليوم، في ظل حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميًا وتأثر السوق المحلية بالتغيرات في سعر الأوقية عالميًا إلى جانب تحركات سعر الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق.

وتنعكس تحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل مباشر على السوق المحلية في مصر، حيث تتحدد أسعار المعدن الأصفر في سوق الصاغة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر الدولار وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8520 جنيهًا للشراء مقابل 8464 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7455 جنيهًا للشراء مقابل 7405 جنيهات للبيع.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6390 جنيهًا للشراء مقابل 6344 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 59 ألفًا و640 جنيهًا للشراء مقابل 59 ألفًا و240 جنيهًا للبيع.

سعر أونصة الذهب عالميًا

وسجلت أونصة الذهب نحو 5177 دولارًا للشراء خلال تعاملات اليوم.


أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وتراجع آمال خفض أسعار الفائدة على المدى القريب نتيجة استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6% ليسجل 5144.10 دولارًا للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% لتسجل 5150.40 دولارًا للأونصة.

كما تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1.1% ليسجل 84.65 دولارًا للأونصة، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة عالميًا.


 

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر الذهب عالمياً انخفاض سعر الذهب

