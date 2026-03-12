تراجع أسعار الذهب في السعودية متأثرة بالهبوط العالمي

شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026 داخل السوق السعودي، وذلك بالتزامن مع التراجع الذي سجله المعدن الأصفر في الأسواق العالمية خلال التداولات الصباحية، بعد موجة ارتفاع شهدتها الأسعار في تعاملات أمس، ما يعكس حالة من التذبذب في أسواق المعادن النفيسة عالميًا.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 623.02 ريال بما يعادل 166.14 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 571.10 ريال بما يعادل 152.29 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 545.14 ريال بما يعادل 145.37 دولار.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 467.27 ريال بما يعادل 124.60 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 363.43 ريال بما يعادل 96.91 دولار.

كما سجل سعر أونصة الذهب للبيع 19378.09 ريال بما يعادل 5167.49 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 19381.84 ريال بما يعادل 5168.49 دولار.

فيما سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 63049.78 ريال بما يعادل 16813.27 دولار.

وبمقارنة الأسعار بتعاملات أمس، فقد سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 623.02 ريال بعد تراجعه من 629.17 ريال أمس.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم 571.10 ريال بعد أن كان 576.74 ريال في تعاملات أمس.

وتراجع جرام الذهب عيار 21 إلى 545.14 ريال بعد أن سجل 550.52 ريال أمس.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 467.27 ريال بعد أن كان 471.88 ريال أمس، ما يعكس تأثر أسعار الذهب في السوق السعودي بحركة الأسعار في الأسواق العالمية.



