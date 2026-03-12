الذهب والفضة يتراجعان عالمياً في بداية تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الثاني عشر من مارس، مع ارتفاع الدولار وتقلص آمال خفض الفائدة على المدى القريب بسبب مخاوف متعلقة بالتضخم.



وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6% إلى 5144.10 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.6% مسجلة 5150.40 دولار للأونصة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 1.1% مسجلاً 84.65 دولار للأونصة.

وجدد ارتفاع أسعار ⁠النفط المخاوف بشأن التضخم إذ لا تزال الإمدادات من الخليج محدودة وسط ​الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت إيران إن على العالم أن ⁠يستعد لارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل بعد أن هاجمت قواتها سفناً تجارية أمس الأربعاء، في حين أوصت وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن احتياطيات استراتيجية ضخمة للتخفيف من حدة ​واحدة من أسوأ ⁠صدمات ​النفط منذ السبعينيات.

وكشف مصادر لرويترز أن إيران زرعت نحو 12 لغماً في مضيق هرمز، ⁠وهي خطوة من شأنها ​زيادة الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر المائي تعقيداً.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا 0.3% على أساس شهري في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات مقارنة بزيادة 0.2% في ​يناير.

فيما صعد المؤشر 2.4% منذ بداية العام حتى فبراير تماشياً مع التوقعات أيضاً.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ​غداً الجمعة.