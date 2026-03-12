قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
اقتصاد

الذهب والفضة يتراجعان عالمياً في بداية تعاملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الثاني عشر من مارس، مع ارتفاع الدولار وتقلص آمال خفض الفائدة على المدى القريب بسبب مخاوف متعلقة بالتضخم. 

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6% إلى 5144.10 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.6% مسجلة 5150.40 دولار للأونصة.

 وتراجع سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 1.1% مسجلاً 84.65 دولار للأونصة.

وجدد ارتفاع أسعار ⁠النفط المخاوف بشأن التضخم إذ لا تزال الإمدادات من الخليج محدودة وسط ​الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت إيران إن على العالم أن ⁠يستعد لارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل بعد أن هاجمت قواتها سفناً تجارية أمس الأربعاء، في حين أوصت وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن احتياطيات استراتيجية ضخمة للتخفيف من حدة ​واحدة من أسوأ ⁠صدمات ​النفط منذ السبعينيات.

وكشف مصادر لرويترز أن إيران زرعت نحو 12 لغماً في مضيق هرمز، ⁠وهي خطوة من شأنها ​زيادة الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر المائي تعقيداً.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا 0.3% على أساس شهري في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات مقارنة بزيادة 0.2% في ​يناير.

فيما صعد المؤشر 2.4% منذ بداية العام حتى فبراير تماشياً مع التوقعات أيضاً. 

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ​غداً الجمعة.

سعر الذهب عالمياً اليوم سعر الفضة عالمياً اليوم الذهب والفضة أسعار الذهب اليوم

