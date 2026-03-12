ريهام عبد الغفور: أشعر بالخوف قبل عرض أي عمل لي

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها تشعر بالخوف مع عرض أي عمل درامي لها.

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لـصدي البلد: «أشعر بالفعل بالخوف مع عرض كل عمل لي، ولكن كان شعوري بالخوف في مسلسل حكاية نرجس أكبر من المرات السابقة».



وتابعت ريهام عبد الغفور: «أحد الأسباب التي حمستني لهذا العمل هو قصته مع والدتها تحديدًا؛ ففي كثير من الأحيان نتحدث في الأعمال الدرامية عن عقوق الأبناء، لكننا لا نتحدث عن عقوق الآباء. فهناك أهالٍ، بسبب الضغوط التي يمارسونها على أبنائهم، يخلقون منهم شخصيات كارهة أو مجرمة، لذا أحببت هذا الخط في العمل»



أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art. .