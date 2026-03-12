قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بعد توقف دام 6 سنوات.. انطلاق أول قطار ركاب بين الصين وكوريا الشمالية

أ ش أ

انطلق اليوم، الخميس، أول قطار ركاب بين الصين وكوريا الشمالية من محطة بكين للسكك الحديدية، بعد توقف دام ست سنوات.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن هيئة السكك الحديدية الصينية أعلنت أن القطار "كيه 27" سيصل إلى العاصمة الكورية الشمالية مساء غد، الجمعة، بعد رحلة تستغرق 24 ساعة و41 دقيقة.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - للصحفيين - إن الصين وكوريا الشمالية "جارتان صديقتان"، وإن خدمة قطارات الركاب العابرة للحدود تسهل التبادلات الشعبية بين البلدين.

وكانت الرحلات بالقطار توقفت في عام 2020، عندما أغلقت كوريا الشمالية حدودها بشكل شبه كامل لمنع انتشار فيروس "كورونا"، في حين أعادت الصين فتح حدودها بالكامل لاحقا، ومع ذلك، ظلت بيونج يانج أكثر حذرا في إعادة فتح الحدود، رغم استئناف الرحلات الجوية وخدمات القطارات مع روسيا العام الماضي.

قطار ركاب بين الصين وكوريا الشمالية محطة بكين للسكك الحديدية شبكة تشانيل نيوز آشيا هيئة السكك الحديدية الصينية

