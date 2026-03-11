طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر .. تشهد حالة الطقس غدا الخميس 12 مارس 2026 في مصر اهتماما كبيرا من المواطنين الذين يتابعون توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار التغيرات في حالة الطقس خلال هذه الفترة من العام، حيث أعلنت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا في مختلف المحافظات، موضحة طبيعة الأجواء نهارا وليلا والظواهر الجوية المصاحبة لها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اختلاف طبيعة الأجواء بين فترات اليوم المختلفة، وهو ما يتطلب متابعة التوقعات الجوية لمعرفة تفاصيل الطقس خلال ساعات النهار والليل.

حالة الطقس غدا الخميس في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدا الخميس يكون باردا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء خلال فترة النهار على أغلب المناطق، بينما يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، في حين يعود الطقس ليصبح باردا مرة أخرى خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وتشير التوقعات الجوية إلى أن هذا التباين في درجات الحرارة بين فترات اليوم المختلفة يعد من السمات المعتادة خلال هذه الفترة، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، بينما ترتفع نسبيا خلال ساعات النهار.

شبورة مائية صباحية على عدة مناطق

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث تظهر الشبورة في الفترة من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تنتشر على مناطق من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خلال هذه الفترة.

وتنصح الجهات المختصة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نظرا لاحتمالية انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية.

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال طقس غدا الخميس على بعض المناطق، حيث قد تشهد مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

كما أوضحت الهيئة أن هذه الأمطار قد تمتد بنسبة ضعيفة تبلغ نحو 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إلا أنها تظل فرصا محدودة وغير مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية في أغلب المناطق.

نشاط للرياح على عدد من المناطق

ومن الظواهر الجوية المتوقعة أيضا نشاط حركة الرياح على بعض المناطق، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 35 كم في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية خلال فترات متقطعة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في مستوى الرؤية في هذه المناطق.

وتعد حركة الرياح من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الشعور بدرجات الحرارة، حيث قد تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الخميس في عدد من المحافظات، والتي جاءت على النحو الآتي.

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 24 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

درجة الحرارة في مطروح العظمى 19 والصغرى 14.

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 28 والصغرى 13.

درجة الحرارة في قنا العظمى 30 والصغرى 14.

درجة الحرارة في أسوان العظمى 32 والصغرى 17.

وتوضح هذه الدرجات استمرار ارتفاع الحرارة نسبيا خلال ساعات النهار خاصة في محافظات جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

متابعة مستمرة لتوقعات الطقس

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس، خاصة مع التغيرات التي قد تشهدها بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية أو نشاط الرياح.

كما تشدد الهيئة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في فترات الشبورة الصباحية، مع متابعة التوقعات الجوية لمعرفة حالة الطقس بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.