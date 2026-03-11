قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13
طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13
عبد الفتاح تركي

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر .. تشهد حالة الطقس غدا الخميس 12 مارس 2026 في مصر اهتماما كبيرا من المواطنين الذين يتابعون توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار التغيرات في حالة الطقس خلال هذه الفترة من العام، حيث أعلنت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا في مختلف المحافظات، موضحة طبيعة الأجواء نهارا وليلا والظواهر الجوية المصاحبة لها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اختلاف طبيعة الأجواء بين فترات اليوم المختلفة، وهو ما يتطلب متابعة التوقعات الجوية لمعرفة تفاصيل الطقس خلال ساعات النهار والليل.

واقرأ أيضًا:

درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الخميس في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدا الخميس يكون باردا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الدفء خلال فترة النهار على أغلب المناطق، بينما يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، في حين يعود الطقس ليصبح باردا مرة أخرى خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وتشير التوقعات الجوية إلى أن هذا التباين في درجات الحرارة بين فترات اليوم المختلفة يعد من السمات المعتادة خلال هذه الفترة، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، بينما ترتفع نسبيا خلال ساعات النهار.

شبورة مائية صباحية على عدة مناطق

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث تظهر الشبورة في الفترة من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا على عدد من المناطق.

ارتفاع درجة الحرارة

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تنتشر على مناطق من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خلال هذه الفترة.

وتنصح الجهات المختصة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نظرا لاحتمالية انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية.

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال طقس غدا الخميس على بعض المناطق، حيث قد تشهد مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

كما أوضحت الهيئة أن هذه الأمطار قد تمتد بنسبة ضعيفة تبلغ نحو 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إلا أنها تظل فرصا محدودة وغير مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية في أغلب المناطق.

ارتفاع درجة الحرارة

نشاط للرياح على عدد من المناطق

ومن الظواهر الجوية المتوقعة أيضا نشاط حركة الرياح على بعض المناطق، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 35 كم في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية خلال فترات متقطعة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في مستوى الرؤية في هذه المناطق.

وتعد حركة الرياح من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الشعور بدرجات الحرارة، حيث قد تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر في بعض المناطق.

طرق لتخفيف درجة الحرارة في المنزل بدون أستخدام التكيف

درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الخميس في عدد من المحافظات، والتي جاءت على النحو الآتي.

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 24 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

درجة الحرارة في مطروح العظمى 19 والصغرى 14.

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 28 والصغرى 13.

درجة الحرارة في قنا العظمى 30 والصغرى 14.

درجة الحرارة في أسوان العظمى 32 والصغرى 17.

وتوضح هذه الدرجات استمرار ارتفاع الحرارة نسبيا خلال ساعات النهار خاصة في محافظات جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

متابعة مستمرة لتوقعات الطقس

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس، خاصة مع التغيرات التي قد تشهدها بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية أو نشاط الرياح.

كما تشدد الهيئة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في فترات الشبورة الصباحية، مع متابعة التوقعات الجوية لمعرفة حالة الطقس بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس حالة الطقس غدا طقس الخميس 12 مارس 2026 درجات الحرارة غدا في مصر حالة الطقس في القاهرة شبورة مائية في مصر الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة في القاهرة غدا طقس مصر غدا توقعات الطقس الخميس الطقس في مصر 12 مارس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

هاني شاكر

بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

ترشيحاتنا

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

موعد صرف معاشات إبريل 2026

بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات إبريل 2026 والزيادة ونسبة تطبيقها

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد