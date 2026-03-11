مجلس الأمن يعتمد قرارا خليجيا أردنيا يدين الهجمات الإيرانية على دول المنطقة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار قدمته البحرين باسم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة ويدعو إلى وقفها فورا.

وحصل مشروع القرار على تأييد 13 دولة من أعضاء المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، ما أتاح تمريره دون استخدام حق النقض.

ويتضمن القرار إدانة الهجمات المنسوبة إلى إيران ضد دول في المنطقة، والدعوة إلى وقفها بشكل فوري، إلى جانب التنديد باستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

كما يشدد القرار على رفض الهجمات والتهديدات التي تطال مضيق هرمز ومنظومة الملاحة البحرية الدولية، محذراً من تداعياتها على أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي.

وكانت روسيا قد طرحت في وقت سابق مشروع قرار بديل قالت إنه "أقل تصادمية" ويأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للتطورات الجارية، إلا أن المجلس اعتمد المشروع الذي تقدمت به البحرين نيابة عن الدول الخليجية والأردن.