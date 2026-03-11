مع اقتراب عيد الفطر 2026، ارتفع اهتمام المواطنين بوسائل السفر، وخصوصًا حجز تذاكر القطارات لتجنب الازدحام على شباك التذاكر خلال هذه الفترة، ولذلك أتاحت هيئة السكة الحديد إمكانية الحجز أونلاين لتسهيل العملية على المسافرين وتوفير الوقت والجهد.





خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 أونلاين

الدخول إلى موقع هيئة السكة الحديد عبر الرابط: https://www.enr.gov.eg/Ar/Default.aspx. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص، مع ضرورة وجود كود محدد للمستخدم. إنشاء رقم سري وكتابة الاسم الثلاثي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول. تحديد موعد السفر والاتجاه المطلوب. عرض القطارات المتاحة مع المقاعد والتاريخ المحدد. اختيار القطار والمقعد المناسب، ثم عرض قيمة تكلفة التذكرة. الموافقة على شروط وأحكام الحجز عبر الضغط على المربع المخصص لذلك. الضغط على أيقونة «استمرار». في النهاية، تظهر صفحة البيانات والتكلفة وطريقة الدفع بالفيزا، يتم الدفع بها ليكتمل حجز التذكرة.



كيفية إلغاء الحجز

يتيح الموقع أيضًا إمكانية إلغاء الحجز قبل موعد السفر وفق جدول محدد: إذا تم الإلغاء قبل 48 ساعة من ميعاد الرحلة، يُخصم 25% من قيمة التذكرة، أما إذا تم الإلغاء قبل 24 ساعة من موعد السفر، فيتم خصم 50% من قيمة التذكرة. هذا النظام يضمن مرونة للمسافرين في حال حدوث أي تغييرات في خطط السفر.

حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات TVM

توفر هيئة السكة الحديد أيضًا إمكانية حجز التذاكر من خلال ماكينات TVM المنتشرة بمحطات القطارات، باتباع الخطوات التالية:

اختيار اسم المحطة الحالية للمسافر.

إدخال اسم المحطة المتجه إليها.

عرض سعر التذكرة على شاشة الماكينة.

إدخال النقدية في المكان المخصص.

استلام التذكرة من المخرج الرئيسي للماكينة.

توفر هذه الخدمة مرونة كبيرة للمواطنين، حيث تتيح لهم تجنب الطوابير والازدحام على شباك التذاكر، وضمان سفر آمن وسلس خلال أيام عيد الفطر.

نصائح للمسافرين

ينصح الخبراء المواطنين بالتحقق من مواعيد القطارات والحجز مبكرًا لضمان وجود المقاعد، خاصة في القطارات ذات الطلب الكبير خلال أيام العيد، كما يُنصح باستخدام خدمة الحجز أونلاين أو عبر ماكينات TVM لتجنب الطوابير، وضمان رحلة آمنة ومريحة لجميع أفراد الأسرة.

تسعى هذه الخدمات الإلكترونية لتوفير راحة المواطنين وتيسير سفرهم خلال عيد الفطر، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تضمن انتظام حركة القطارات، وتوافر المقاعد لجميع الركاب بطريقة منظمة وآمنة.



الحجز المبكر أونلاين يساهم أيضًا في تقليل الضغط على شباك التذاكر ويتيح للمسافرين ترتيب رحلاتهم بشكل أفضل، بما يتوافق مع جدول العيد والنشاطات الأسرية المصاحبة.

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

حددت الهيئة مواعيد الحجز وفقا للجدول التالي:

تذاكر الأحد 15 مارس: بدء الحجز من 1 مارس 2026

تذاكر الإثنين 16 مارس: بدء الحجز من 2 مارس 2026

تذاكر الثلاثاء 17 مارس: بدء الحجز من 3 مارس 2026

تذاكر الأربعاء 18 مارس: بدء الحجز من 4 مارس 2026

تذاكر الخميس 19 مارس: بدء الحجز من 5 مارس 2026

تذاكر الجمعة 20 مارس: بدء الحجز من 6 مارس 2026

وأكدت الهيئة أن الحجز من شبابيك التذاكر يقتصر على أربعة مقاعد فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك لضمان عدالة توزيع التذاكر وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسافرين