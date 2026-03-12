قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد
رصد سقوط رؤوس عنقودية في أكثر من 60 موقعا بـ تل أبيب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن 11 صاروخا عنقوديا إيرانيا اجتازت الدفاعات الإسرائيلية خلال هذه الحرب مقابل 3 العام الماضي.


وذكرت الصحيفة العبرية أنه تم رصد سقوط رؤوس عنقودية في أكثر من 60 موقعا بتل أبيب جراء قصف إيراني منذ بدء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول بأن الدفاعات الجوية أخفقت قبل أيام في اعتراض صاروخ عنقودي وانفجر فوق منطقة تل أبيب الكبرى.

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ على تل أبيب سقطت منه قنابل عنقودية على امتداد 27 كيلومترا بمواقع عدة 7 منها مأهولة

 وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوي كشف ، مساء الأربعاء، عن إستعداد تل أبيب لحملة عسكرية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الاستعدادات تشمل مختلف الجوانب العملياتية واللوجستية.

وقال المسؤول إن المؤسسة العسكرية تعمل وفق خطة منظمة تتضمن تقدير كميات الذخيرة اليومية، ورؤية شاملة لساحات القتال، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والاحتياط، مع إعداد خطط مسبقة للتعامل مع تطورات المعركة.


وأوضح أن تركيز العمليات الإسرائيلية ينصب بشكل أساسي على إيران، مؤكدًا أن الجيش يواصل تنفيذ استراتيجيته وفق الأهداف والجدول الزمني المحدد، مع إجراء تعديلات مستمرة بناءً على المعلومات الاستخباراتية ونتائج الضربات العسكرية.


وأشار إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة يتم بشكل مستمر على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، مؤكدًا أن ما يجري يُعد «حربًا مشتركة» بين الطرفين.


وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد كبير في هجمات إيران وحزب الله خلال الليل، في وقت يعقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين لمتابعة تطورات الحملة العسكرية.


بالتوازي، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفه بـ«أعنف وأقوى عملية» منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا إطلاق صواريخ استهدفت مواقع داخل إسرائيل وأخرى أمريكية في المنطقة، بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى.


ومع تصاعد التوتر، رفعت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب في البلدات الشمالية، وسط مخاوف من احتمال إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، فيما دعت السلطات السكان إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق الآمنة تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.

