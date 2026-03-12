عادل العمدة: 20% من حجم الطاقة العالمية يمر من مضيق هرمز

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مضيق هرمز من أهم المضايق العالمية، موضحًا أن 20% من حجم الطاقة العالمية يمر من مضيق هرمز.

وقال اللواء عادل العمدة، خلال حواره على القناة الأولى، إن أكثر من 30% من حجم التجارة العالمية يمر من مضيق هرمز، فالحرب القائمة حاليًا بين إيران وأمريكا وإسرائيل لها تأثير كبير على الاقتصاد والصناعة والتنمية واستقرار جميع الدول.

وأضاف أن مضيق هرمز من الأدوات التي تستغلها إيران، وذلك لأنه له تأثير على العالم، فالجميع يلاحظ أن الملاحة توقفت، والتجارة توقفت، وأسعار الذهب ارتفعت، فجميع الدول ومنها مصر حدث بها ارتفاع في الأسعار.

وأشار إلى أن تلغيم مضيق هرمز يعد من الأشياء المتوقعة، والإجراءات التي قد تقوم بها إيران، وأن هذا الأمر قد يكون سلاحًا يتم استخدامه، وأن غلق المضيق يعد من أوراق الضغط التي تستخدمها إيران في مثل هذه الأمور.