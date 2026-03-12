إطلاق فيديو توضيحي لخدمة طالبي "كعب العمل" على منصات الوزراة لمنع استغلالهم

في أعقاب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير العمل حسن رداد، صباح اليوم الخميس، إلى مكتبي عمل غرب مدينة نصر والوايلي، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجه الوزير بضرورة الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل مواقع العمل التابعة للوزارة.

وفي إطار توجيهاته بسرعة تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كلف الوزير الإدارة المركزية لنظم المعلومات بإعداد وإطلاق فيديو توضيحي يشرح خطوات الحصول على كعب العمل، وآليات تسجيل البيانات إلكترونيًا، مع توضيح المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مكاتب العمل، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين،ومواجهة استغلالهم من أي مكاتب خارجية .

وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى التوسع في إنتاج مواد توعوية مبسطة لشرح مختلف خدمات الوزارة، بما يضمن وصول الخدمة للمواطن بسهولة وشفافية... وأوضح أن الفيديو التوضيحي الخاص بخدمة كعب العمل سيتم إطلاقه بالفعل اعتبارًا من اليوم الخميس، على الصفحة الرسمية للوزارة العمل المصرية،على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا لتشمل باقي خدمات الوزارة خلال الفترة المقبلة،حيث سيتم اظهار بيان الاوراق المطلوبة على الموقع الرسمي وهو: https://www.manpower.gov.eg/RC.html