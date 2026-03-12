تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2026، تزايدت عمليات البحث بين المواطنين في مصر عن أسعار كحك العيد والبسكويت في المحلات الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، خاصة مع بدء الأسر المصرية الاستعداد لاستقبال العيد وشراء أشهر حلوياته التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، حيث تحرص العديد من محلات الحلويات والسلاسل التجارية على طرح تشكيلة واسعة من كحك العيد بمختلف أنواعه مثل «الكحك السادة والمحشو بالعجوة والملبن والمكسرات»، إلى جانب البسكويت والبيتي فور والغريبة، مع توفير علب بأوزان وأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات.

أسعار كحك العيد 2026 في مصر

جاءت أسعار كحك العيد في عدد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية قبل عيد الفطر على النحو التالي:

-كحك سادة: نصف كيلو 150 جنيهًا - الكيلو 290 جنيهًا

-كحك ملبن: نصف كيلو 165 جنيهًا - الكيلو 320 جنيهًا

-كحك عجوة: نصف كيلو 165 جنيهًا - الكيلو 320 جنيهًا

-كحك عجمية: نصف كيلو 180 جنيهًا

-كحك عين جمل: نصف كيلو 250 جنيهًا - الكيلو 490 جنيهًا

-كحك رش مكسرات: نصف كيلو 270 جنيهًا - الكيلو 530 جنيهًا

-كحك ميكس: الكيلو 330 جنيهًا.

أسعار البسكويت في عيد الفطر 2026

تشمل قائمة الأسعار مجموعة متنوعة من أنواع البسكويت التي يزداد الإقبال عليها خلال موسم العيد، وجاءت كالتالي:

-بسكويت نشادر: نصف كيلو 150 جنيهًا - الكيلو 290 جنيهًا

-بسكويت برتقال: نصف كيلو 160 جنيهًا - الكيلو 310 جنيهات

-بسكويت شيكولاتة: نصف كيلو 160 جنيهًا - الكيلو 310 جنيهات

-بسكويت جوز هند: نصف كيلو 165 جنيهًا - الكيلو 320 جنيهًا

-بسكويت إجلاسيه: نصف كيلو 205 جنيهات

أسعار البيتي فور والغريبة والمنين

تعد هذه الأصناف من الحلويات الأساسية على موائد العيد، وجاءت أسعارها كالتالي:

-بيتي فور ميكس: نصف كيلو 190 جنيهًا - الكيلو 370 جنيهًا

-غريبة سادة: نصف كيلو 170 جنيهًا - الكيلو 330 جنيهًا

-غريبة بالمكسرات: نصف كيلو 210 جنيهات - الكيلو 405 جنيهات

-منين سادة: نصف كيلو 165 جنيهًا

-منين عجوة: نصف كيلو 180 جنيهًا

أسعار علب ميكس كحك العيد

تعتبر علب المكس من أكثر المنتجات طلبًا في موسم العيد، لأنها تضم تشكيلة متنوعة من الكحك والبسكويت والبيتي فور في عبوة واحدة، وجاءت أسعارها على النحو التالي:

-ميكس 1 كيلو «59 قطعة»: 330 جنيهًا

-ميكس 2 كيلو «121 قطعة»: 670 جنيهًا

-ميكس 3 كيلو «180 قطعة»: 1030 جنيهات

-ميكس 4 كيلو «242 قطعة»: 1400 جنيه.

أسعار كحك العيد في محلات العبد 2026

طرحت محلات العبد مجموعة متنوعة من علب الكحك بأسعار مختلفة بحسب الوزن ونوع الكحك، وتشمل الأسعار:

الأوزان الصغيرة والمتوسطة

نصف كيلو كحك سادة (8 قطع كحك و18 بسكويت): 190 جنيهًا

كيلو كحك مشكل: 350 جنيهًا

1.5 كيلو كحك مشكل: 560 جنيهًا

2 كيلو كحك مشكل: 720 جنيهًا

الأوزان الكبيرة

2.5 كيلو: 900 جنيه

3 كيلو: 1100 جنيه

3.5 كيلو (نحو 154 قطعة): 1400 جنيه

4 كيلو: 1600 جنيه

5.25 كيلو: 2100 جنيه

6 كيلو: 3000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب جودة الخامات ومستوى التغليف ونسبة المكسرات، فيما تظل العلب المشكلة الخيار الأكثر طلبًا خلال موسم العيد.

أسعار الكحك والبسكويت في إيتوال 2026

كشفت إيتوال عن قائمة أسعار متنوعة تشمل جميع أصناف مخبوزات العيد:

أسعار الكحك

كحك سادة 1 كيلو: 290 جنيهًا

كحك ملبن 1 كيلو: 320 جنيهًا

كحك عجوة 1 كيلو: 320 جنيهًا

كحك عين جمل 1 كيلو: 490 جنيهًا

كحك رش مكسرات 1 كيلو: 530 جنيهًا

أسعار البسكويت

بسكويت نشادر 1 كيلو: 290 جنيهًا

بسكويت برتقال أو شيكولاتة 1 كيلو: 310 جنيهًا

بسكويت جوز هند 1 كيلو: 320 جنيهًا

البيتي فور والغريبة والمنين

بيتي فور ميكس 1 كيلو: 370 جنيهًا

غريبة سادة 1 كيلو: 330 جنيهًا

غريبة مكسرات 1 كيلو: 405 جنيهات.

أسعار علب الميكس في إيتوال

ميكس 1 كيلو (59 قطعة): 330 جنيهًا

ميكس 2 كيلو (121 قطعة): 670 جنيهًا

ميكس 3 كيلو (180 قطعة): 1030 جنيهًا

ميكس 4 كيلو (242 قطعة): 1400 جنيه

VIP صغير (151 قطعة): 1500 جنيه

VIP كبير (250 قطعة): 2250 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في هايبر وان

أما هايبر وان، فقد أعلنت عن أسعار مختلفة، أبرزها:

أسعار الكحك

كحك سادة أو عجوة: 265 جنيهًا

كحك عجمية: 300 جنيه

كحك عين جمل أو ملبن: 300 جنيه

كحك عين جمل فاخر: 400 جنيه

كحك فستق (بالحجز): 750 جنيهًا

البسكويت والغريبة

بسكويت مشكل: 290 جنيهًا

بسكويت لوكس: 365 جنيهًا

غريبة سادة: 265 جنيهًا

غريبة بالفستق (بالحجز): 300 جنيه.