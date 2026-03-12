قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

زي المحلات.. طريقة عمل البيتي فور الاقتصادي في البيت

البيتي فور
البيتي فور
ريهام قدري

يعتبر البيتي فور من أشهر حلويات العيد، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة أقل من الجاهز، مع الحصول على طعم هش ولذيذ.

المكونات
2 كوب دقيق
1 كوب زبدة أو سمنة بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر بودرة
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة كبيرة نشا
رشة ملح
للتزيين (اختياري):
مربى
شوكولاتة مذابة
رشة جوز هند أو مكسرات


طريقة التحضير
في وعاء عميق نخلط الزبدة مع السكر البودرة جيدا حتى يصبح الخليط كريمي القوام.
نضيف البيضة والفانيليا ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.


نضيف النشا ورشة الملح ثم نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة ناعمة.
نضع العجين في كيس حلواني ونشكله على صينية مغطاة بورق الزبدة.
يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيا خفيفا.
نتركه يبرد تماما ثم نزينه بالمربى أو نغمس الأطراف في الشوكولاتة حسب الرغبة.


نصائح لنجاح البيتي فور


استخدام سكر بودرة يعطيه نعومة أفضل من السكر العادي.
لا يترك في الفرن مدة طويلة حتى لا يصبح جافا.
يمكن استبدال جزء من الزبدة بالسمنة لتقليل التكلفة.

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

