خبير: لبنان أصبح ساحة تداخل بين الصراعات المحلية والإقليمية والدولية

أكد العميد بهاء حلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن لبنان يقف اليوم أمام مرحلة شديدة التعقيد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الجنوب اللبناني يُعد من أكثر الساحات حساسية في الشرق الأوسط، وأن أي تفاهم محتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد يجعل من لبنان نقطة تحول رئيسية في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي.

المستوى المحلي المرتبط بالسيادة

وقال حلال، خلال مداخلة عبر برنامج «منتصف النهار» على قناة القاهرة الإخبارية، إن لبنان بات يمثل مساحة تداخل بين ثلاثة مستويات من الصراع؛ أولها المستوى المحلي المرتبط بالسيادة والأمن الوطني، وثانيها المستوى الإقليمي المتصل بالتنافس الإيراني الإسرائيلي، وثالثها المستوى الدولي المرتبط برؤية الولايات المتحدة لما تسميه منظومة الاستقرار الإقليمي.

مستقبل الجنوب اللبناني

وأضاف أن الحديث المتزايد عن تفاهم أمريكي إيراني يثير تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الجنوب اللبناني، وما إذا كان سيصبح جزءًا من أي تسوية سياسية مرتقبة أم سيظل ساحة ضغط تُدار بمنطق القوة والردع. وأوضح أن لبنان الرسمي يسعى إلى أن يكون القرار الوطني مستقلاً، إلا أن التعقيدات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد تجعل تحقيق هذا الهدف تحديًا مستمرًا.

ترتيبات أوسع لإدارة النفوذ

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن الاتفاقات الكبرى بين القوى الدولية لا تُصاغ عادة في صورة نصوص مباشرة تتناول كل الساحات، وإنما تأتي في إطار ترتيبات أوسع لإدارة النفوذ وموازين القوى. ولفت إلى أن ما يهم اللبنانيين في أي تفاهم محتمل هو أن يتضمن وقفًا فعليًا للحرب، وليس مجرد وقف لإطلاق النار يمكن الالتفاف عليه أو تفسيره بطرق مختلفة.