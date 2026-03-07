قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
بتخفيضات هائلة.. الزراعة تكشف موعد طرح الكحك والبسكويت بمنافذها

شيماء مجدي

أكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بمختلف منافذها المنتشرة في المحافظات، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومواجهة موجات الغلاء، مشددة على أن هذه المنافذ تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضحت “إبراهيم”، في تصريحات خاصة، أن وزارة الزراعة تعمل بشكل مستمر على التوسع في إنشاء المنافذ وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يساهم في تحقيق قدر من التوازن داخل الأسواق ودعم استقرار الأسعار، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وفيما يتعلق بالأسعار، قالت إن منافذ الوزارة توفر اللحوم البلدية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم بين 250 و280 جنيهًا بحسب نوع القطعية، بينما يُطرح اللحم المفروم بالسعر نفسه، كما يصل سعر الكبدة البلدي إلى نحو 280 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعر السجق البلدي بين 280 و290 جنيهًا.

تخفيضات على السلع

وأضافت أن الوزارة لا تقتصر على طرح اللحوم فقط، بل توفر أيضًا مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأخرى بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بأسعار السوق، مشيرة إلى أن المنافذ تطرح كذلك البيض والدواجن بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنحو 20%.

وأكدت أن أسعار البيض والدواجن بطبيعتها متغيرة لارتباطها بالبورصة وحركة السوق، إلا أنها تظل في جميع الأحوال أقل من الأسعار المتداولة خارج منافذ وزارة الزراعة.

قائمة أسعار السلع الغذائية

وكشفت المشرف العام على المنافذ عن قائمة بأسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى المتوافرة داخل المنافذ، حيث يبدأ سعر كيلو العسل من 70 جنيهًا ويصل إلى نحو 250 جنيهًا بحسب النوع، بينما يتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 20 و25 جنيهًا، كما يبلغ سعر كيلو المربى نحو 65 جنيهًا، ويبدأ سعر برطمان الصلصة من 9 جنيهات.

وأوضحت أن سعر لتر زيت الزيتون يصل إلى نحو 200 جنيه، فيما تُطرح كرتونة البيض بسعر 110 جنيهات، ويبلغ سعر كيلو البطاطس نحو 4 جنيهات داخل المنافذ.

طرح الكعك والبسكويت

في سياق متصل، أشارت “إبراهيم” إلى أنه من المقرر طرح كميات من الكحك والبسكويت خلال الأيام المقبلة داخل منافذ الوزارة، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30%، استعدادًا للمواسم والأعياد.

وشددت على التزام وزارة الزراعة بمواصلة توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل مستمر.

