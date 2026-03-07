الغندور يعلق على طرد محمد شحاتة: كان يستحق إنذار للإهمال فقط

حصل محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، على طرد مباشر في مباراة الاتحاد السكندري، بعد تدخل عنيف ضد خالد عبدالفتاح.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "طرد محمد شحاتة من وجهة نظري كلاعب كرة اللاعب وصل للكرة ولعبها ببوز رجله ولم يعمل اي حركة إضافية ولا يستطيع بعد لعبه للكرة إبعاد رجله ومن وجهة نظري أنذار للإهمال ولا يوجد اقصي درجات التهور لإنه هو من لعب الكرة في منافسة مشتركة".

وحرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم اعتذار رسمي لجماهير الفريق الأبيض، بعد حصوله على طرد في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب محمد شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"أولًا الحمد لله على المكسب،وقدر الله وما شاء فعل في الطرد، وأكيد ربنا شايل الخير".

وأضاف لاعب الزمالك:"بعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم، والجهاز الفني، وزمايلي اللاعبين على اللي حصل".

واختتم محمد شحاتة:"وإن شاء الله أتعلم من الموقف ده، بدعمكم إن شاء الله نكمل الطريق ونفرحكم دايمًا".