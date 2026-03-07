قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
الغندور يعلق على طرد محمد شحاتة: كان يستحق إنذار للإهمال فقط

سارة عبد الله

حصل محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، على طرد مباشر في مباراة الاتحاد السكندري، بعد تدخل عنيف ضد خالد عبدالفتاح.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "طرد محمد شحاتة من وجهة نظري كلاعب كرة اللاعب وصل للكرة ولعبها ببوز رجله ولم يعمل اي حركة إضافية ولا يستطيع بعد لعبه للكرة إبعاد رجله ومن وجهة نظري أنذار للإهمال ولا يوجد اقصي درجات التهور لإنه هو من لعب الكرة في منافسة مشتركة".

وحرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم اعتذار رسمي لجماهير الفريق الأبيض، بعد حصوله على طرد في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب محمد شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"أولًا الحمد لله على المكسب،وقدر الله وما شاء فعل في الطرد، وأكيد ربنا شايل الخير".

وأضاف لاعب الزمالك:"بعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم، والجهاز الفني، وزمايلي اللاعبين على اللي حصل".

واختتم محمد شحاتة:"وإن شاء الله أتعلم من الموقف ده، بدعمكم إن شاء الله نكمل الطريق ونفرحكم دايمًا".

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

التضامن الاجتماعي

التضامن تنظم تدريباً لبناء قدرات الرائدات في مجال تغذية الأم والطفل

«GAHAR»

الصحة: تجديد ومنح اعتمادات «GAHAR» المبدئية لعدد من منشآت المنيا

اللحوم

الضأن يتصدر القائمة.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالمنافذ والأسواق

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

