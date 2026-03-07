الغندور بشارك صورة للهضبة وهاني شاكر: نجوم الغناء العربي الزملكاوية

شارك الإعلامي خالد الغندور، صورة من الذكريات تجمع نجوم الفن عمرو دياب وهاني شاكر وعامر منيب.

وعلق الغندور على الصورة: "نجوم الغناء العربي الزملكاوية الهضبة عمرو دياب وأمير الغناء العربي هاني شاكر ربنا يشفيه والله يرحمه الجميل عامر منيب".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.