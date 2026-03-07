جمهور عظيم.. ميدو يحتفل باستمرار الزمالك في صدارة الدوري الممتاز

هنأ أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، جمهور نادي الزمالك بتصدر الدوري الممتاز، عقب مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري.

وكتب ميدو عبر حسابه على إكس: “‏الف مبروووووك جمهور الزمالك‬⁩ العظيم”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.