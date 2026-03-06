ميدو يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

حرص أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية، علي الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق.

ونشر ميدو صورة تجمعه بشيكابالا، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "x" وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخي".

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.