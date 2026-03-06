لاعب الزمالك السابق عن إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي: مش فارق معايا

علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي، في اللقاء الذي أقيم بالأمس الخميس، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب دويدار عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انا مش هتكلم جون المقاولون تسلل او لا مش فارق معايا والاهلي طبيعي يكسب المقاولون العرب لكن الفارق معايا جون المقاولون اللي اتسجل قاعدنا خمس دقايق بيراجعوا الفار".

إلغاء هدف لصالح المقاولون العرب في مباراة الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلغاء هدفًا سجله أحمد ولد باهي لاعب وسط الفريق والنتيجة كان تقدم الأهلي بهدف دون رد، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو والتي أشارت لوجود تسلل قبل تسجيل اللاعب الهدف.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري، ليتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.