قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة

المجال الجوي فوق المنطقة
المجال الجوي فوق المنطقة
نورهان خفاجي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن موقع “فلايت رادار” العالمي المتخصص في تتبع حركة الملاحة الجوية، عن تسجيل معدلات إلغاء قياسية وغير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث فقدت سماء المنطقة أكثر من 19 ألف رحلة مبرمجة خلال الأيام السبعة الماضية فقط.

وتركزت هذه التعطيلات الواسعة في سبعة مطارات دولية رئيسية شملت مطارات دبي الدولي، والدوحة، وأبوظبي، والشارقة، والكويت، والبحرين، بالإضافة إلى مطار دبي ورلد سنترال، مما يعكس حجم التحديات التشغيلية التي واجهتها كبرى الناقلات والمطارات نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة.

وتشير الإحصائيات الدقيقة للتسلسل الزمني للأزمة إلى أن الاضطرابات بدأت في التصاعد الملحوظ منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، والذي شهد إلغاء أكثر من 1400 رحلة، قبل أن تصل الأزمة إلى ذروتها القصوى خلال يومي الأول والثاني من مارس بتسجيل ما يزيد عن 3400 حالة إلغاء يومياً. 

واستمر هذا المنحنى التصاعدي بمعدلات مرتفعة ناهزت الـ 3300 رحلة ملغاة في الثالث من مارس، لتبدأ حدة التراجع التدريجي الطفيف خلال يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري بمعدلات تراوحت بين 3200 و3000 رحلة.

وفي مؤشر جديد على بدء انحسار موجة الشلل الملاحي، رصدت بيانات المنصة انخفاضاً جوهرياً في أعداد الإلغاءات خلال تعاملات اليوم، السادس من مارس، حيث تراجعت الأرقام لتسجل نحو 1300 رحلة ملغاة فقط. ويعتبر هذا الانخفاض بارقة أمل لقطاع الطيران في المنطقة، إذ يشير إلى بدء عودة المرونة للعمليات الجوية بالتزامن مع محاولات شركات الطيران إعادة بناء جداولها التشغيلية والبحث عن مسارات بديلة وآمنة لضمان استمرارية الحركة الجوية وتدفق الركاب عبر مراكز الربط الإقليمية.

مطارات الخليج الضربات الإيرانية ايران مطارات دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

وننسي اللي كان

وننسى اللي كان الحلقة 16.. شقيقة ياسمين عبد العزيز مصابة بالسرطان

محمد سامي

محمد سامي لـ عمرو سعد: ألف مبروك مسلسل “إفراج” رقم 6

رانيا فريد شوقي

عمل متكامل.. رانيا فريد شوقي تشيد بمسلسل "عين سحرية"

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد