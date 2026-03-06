ذنوب الصائم.. هل تبطل الصيام أم تنقص الأجر؟.. دينا أبو الخير توضح | فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الصيام يظل صحيحًا حتى لو صدر من الصائم ذنوب أو معاصي، موضحة أن الأجر يكون ناقصًا بحسب ما صدر من فعل، لكنه لا يسقط فرض الصيام نفسه.

وقالت خلال برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، إن ترك الصلاة أثناء الصيام يختلف عن تركها كليًا، مشيرة إلى أن ترك الصلاة تكاسلًا لا يجعل الشخص كافرًا، أما من تركها عن قصد وبلا عذر فقهي فقد يختلف حكمه بحسب رأي العلماء، مؤكدة أن المسائل كلها بيد الله تعالى.

وأضافت دينا أبو الخير أن الالتزام بالحجاب أثناء رمضان خطوة مهمة، حتى لو كانت النية التدرج بعد انتهاء الشهر، معتبرة أن هذا العمل يُحسب للصائم كنوع من الطاعة والالتزام، وأن الاستمرار في الحجاب بعد رمضان يزيد من الأجر والثواب.

وشددت أبو الخير، على أن المعاصي الصادرة أثناء الصيام تُؤثر على الأجر لكنها لا تبطل الصيام، داعية الجميع إلى التوبة السريعة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الذنوب، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الإنسان على ما صدر منه، مع مراعاة العفو الإلهي لمن تاب وأقبل على الطاعات.



