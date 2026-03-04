فقدت أولادها وطلقت بسبب الغيرة.. دينا أبو الخير عن أسماء بنت أبي بكر

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن أسماء بنت أبي بكر تحملت الكثير في حياتها مع زوجها، وأنها فقدت أولادًا في حياتها، وكان هذا الأمر من الأشياء الصعبة.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن أسماء بنت أبي بكر هي الأخت الكبرى للسيدة عائشة، وإن السيدة أسماء كان لها دور كبير في الهجرة، وإنها تزوجت من الزبير بن العوام.

وأشارت إلى أن الزبير بن العوام، زوج السيدة أسماء، كان يغير عليها غيرة شديدة، وأنها كانت تحبه، ولكن في النهاية قام بتطليقها، على الرغم من تعبها الشديد مع زوجها.

وأوضحت أن سيدنا أبا بكر، قبل طلاق نجلته أسماء، كان يصبرها على الحياة، وأنها كانت تطلب من أبيها خادمة من أجل مساعدتها في الأعمال، فوفّر لها خادمة.

وأشارت إلى أن السيدة أسماء كانت تعمل حسابًا قويًا لزوجها، وأنها في موقفٍ أثناء نقلها للنوى شاهدها رسول الله ووجّه بأن تركب مع القوم، لكنها رفضت خوفًا من غيرة زوجها، لكن في النهاية تم تطليقها بسبب الغيرة.

ولفتت إلى أن السيدة أسماء تحملت في الهجرة، إذ كانت تقوم بتوصيل الطعام لرسول الله ولسيدنا أبي بكر، وكان لها دور كبير في الهجرة.