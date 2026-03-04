قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
توك شو

فقدت أولادها وطلقت بسبب الغيرة.. دينا أبو الخير عن أسماء بنت أبي بكر

البهى عمرو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن أسماء بنت أبي بكر تحملت الكثير في حياتها مع زوجها، وأنها فقدت أولادًا في حياتها، وكان هذا الأمر من الأشياء الصعبة.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن أسماء بنت أبي بكر هي الأخت الكبرى للسيدة عائشة، وإن السيدة أسماء كان لها دور كبير في الهجرة، وإنها تزوجت من الزبير بن العوام.

وأشارت إلى أن الزبير بن العوام، زوج السيدة أسماء، كان يغير عليها غيرة شديدة، وأنها كانت تحبه، ولكن في النهاية قام بتطليقها، على الرغم من تعبها الشديد مع زوجها.

وأوضحت أن سيدنا أبا بكر، قبل طلاق نجلته أسماء، كان يصبرها على الحياة، وأنها كانت تطلب من أبيها خادمة من أجل مساعدتها في الأعمال، فوفّر لها خادمة.

وأشارت إلى أن السيدة أسماء كانت تعمل حسابًا قويًا لزوجها، وأنها في موقفٍ أثناء نقلها للنوى شاهدها رسول الله ووجّه بأن تركب مع القوم، لكنها رفضت خوفًا من غيرة زوجها، لكن في النهاية تم تطليقها بسبب الغيرة.

ولفتت إلى أن السيدة أسماء تحملت في الهجرة، إذ كانت تقوم بتوصيل الطعام لرسول الله ولسيدنا أبي بكر، وكان لها دور كبير في الهجرة.

