دينا أبو الخير تتحدث عن معجزة السيدة مريم

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن حلقة اليوم ستتناول الحديث عن السيدة مريم عليها السلام، لما لها من مكانة عظيمة وصفات طيبة وجميلة.

وقالت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، إن الإسلام كرّم المرأة، وجعل الله لها سورة كاملة في القرآن الكريم، وهي سورة مريم عليها السلام.

وأوضحت أن قصة السيدة مريم بدأت في سورة آل عمران، حيث كانت أمها امرأة صالحة، نذرت ما في بطنها محررًا لله، ولم تعترض حين وضعت أنثى، بل تقبّلت أمر الله وسمّتها مريم.

وأشارت إلى أن قصة السيدة مريم كانت معجزة عظيمة، إذ حملت من غير زوج، وأنجبت نبي الله عيسى عليه السلام، بعد أن جاءها جبريل عليه السلام وبشّرها بالحمل بأمر الله.

وتابعت أن السيدة مريم كانت تدعو الله وتؤكد طهرها، وأنها لم تكن بغِيًّا، وكانت تتعجب في بداية الأمر كيف تحمل من غير زواج، حتى طمأنها الله سبحانه وتعالى.