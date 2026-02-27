وسط إقبال ضعيف.. اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تتفقد لجان القاهرة

تفقَّد المهندس معتز طلبة- رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، يرافقه كلٌّ من الدكتور المهندس محمد عباس- وكيل اللجنة، والمهندس الاستشاري السيد حسن- مقرر اللجنة، والمهندسة زينب شاور- عضو اللجنة- مقر انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة والتي تُعقد الآن بإستاد القاهرة.

وأكد الأستاذ الدكتور معتز طلبة- رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن العملية الانتحابية تسير بشكل منتظم في كافة اللجان على مستوى الجمهورية في إطار من الانضباط والالتزام، مؤكدًا على أن اللجنة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لتمكين المهندسين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سلاسة العملية الانتخابية، سواء من حيث تجهيز المقار والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومُنظَّمة للمهندسين.

ومن جانبه أكد الدكتور المهندس محمد عباس، أن اللجنة العليا للانتخابات لم ترصد أي تجاوزات في جميع المقار الانتخابية، مما يعكس السلوك الحضاري لمهندسي مصر.

فيما أشار المهندس الاستشاري السيد حسن، إلى أن هناك متابعة مستمرة لكافة اللجان الفرعية لسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تطرأ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجنة العليا للانتخابات هو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتوفير مناخ انتخابي يتسم بالحيادية والشفافية.

وأوضح "حسن"، أن الإقبال على التصويت شهد انتظامًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت مع تيسير الإجراءات للناخبين بما يعكس وعي المهندسين وحرصهم على المشاركة الفعالة في استحقاقهم النقابي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان على مستوى الجمهورية حتى إغلاق باب التصويت والانتهاء من أعمال الفرز.

وأشارت المهندسة زينب شاور إلى أن جميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات ساهمت في تنظيم وتسهيل عملية الاقتراع التي تتم بسهولة ويسر وتحت إشراف قضائي كامل.

من جانبه بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة ممن أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا 2200 عضو من أصل 320 ألف عضو يمثلون الجمعية العمومية لنقابة القاهرة.