بعد انتشار فيديو بتغيبها.. أمن المنيا: العثور على فتاة ملوي المتغيبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من العثور على فتاة مبلغ بتغيبها، وذلك إثر انتشار مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مناشدة بعض الأشخاص الأجهزة الأمنية مساعدتهم فى العثور على فتاة متغيبة بمركز ملوى جنوب المنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة ملوى بالمنيا من " عامل - مقيم بدائرة المركز" بتغيب نجلته 16 سنه عقب خروجها من المنزل بتاريخ 23 الجارى، لوجود خلافات عائلية وأسرية وكثرة تعنيفه لها وعلل عدم الإبلاغ فـى حينه لإنشغاله فـى البحث عنها ولم يتهم أحد بالتسبب فـى غيابها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة المذكورة، وبسؤالها أقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب، ونفت تعرضها لأى مكروه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.