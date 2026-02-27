قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد شعائر صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 11 رمضان| بث مباشر
مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
محافظات

بعد انتشار فيديو بتغيبها.. أمن المنيا: العثور على فتاة ملوي المتغيبة

ايمن رياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من العثور على فتاة مبلغ بتغيبها، وذلك إثر انتشار مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مناشدة بعض الأشخاص الأجهزة الأمنية مساعدتهم فى العثور على فتاة متغيبة بمركز ملوى جنوب المنيا. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة ملوى بالمنيا من " عامل - مقيم بدائرة المركز" بتغيب نجلته  16 سنه عقب خروجها من المنزل بتاريخ 23 الجارى، لوجود خلافات عائلية وأسرية وكثرة تعنيفه لها وعلل عدم الإبلاغ فـى حينه لإنشغاله فـى البحث عنها ولم يتهم أحد بالتسبب فـى غيابها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة المذكورة، وبسؤالها أقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب، ونفت تعرضها لأى مكروه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا ملوى فتاة تغيب

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

استنوني قريباً لايف.. عمرو سعد يعلن عن مفاجأة كبيرة

الحلقة التاسعة من اسأل روحك تتصدر التريند بعد تصاعد الأحداث

محمد رمضان يعلن موعد عرض فيلم أسد

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

