سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 27-2-2026.. ديناران زيادة أسبوعية

أظهر سعر الذهب في الكويت ارتفاعا مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026، داخل محلات الصاغة المختلفة.

زيادة طفيفة

وبلغ معدل زيادة سعر جرام الذهب في الكويت نحو 2 دينار كويتية علي أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 45 دينار كويتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 51.5 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 47,225 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 45.075 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 38.626 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30.05 دينار كويتي.

سعر عيار 12

سجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 25.75 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1602 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 360.55 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5224 دولار .