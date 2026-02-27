قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 27-2-2026.. ديناران زيادة أسبوعية

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في الكويت ارتفاعا مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026، داخل محلات الصاغة المختلفة.

زيادة طفيفة

وبلغ معدل زيادة سعر جرام الذهب في الكويت نحو 2 دينار كويتية علي أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 45 دينار كويتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 51.5 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 47,225 دينار كويتي.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 45.075 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 38.626 دينار كويتي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30.05 دينار كويتي.

سعر عيار 12

سجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 25.75 دينار كويتي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر أونصة الذهب 

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1602 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو   360.55 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب  بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5224 دولار .

