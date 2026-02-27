قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 557 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4456 درهما، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، مع استمرار متابعة المتعاملين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات 

عيار 24: 627.50 درهم

عيار 22: 581 درهم

عيار 21: 557 درهم

عيار 18: 477.50 درهم

عيار 14: 369.50 درهم

عيار 12: 316.75 درهم

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 627.50 درهم، ليظل الأعلى من حيث القيمة نظرًا لنقاوته المرتفعة واعتماده في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 581.00 درهم للجرام، وهو من الأعيرة التي تحظى بإقبال واسع في المشغولات الذهبية داخل السوق الإماراتي.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، فقد سجل 557.00 درهم للجرام، ليبقى المؤشر الأبرز لحركة البيع والشراء اليومية.

ووصل سعر عيار 18 إلى 477.50 درهم، بينما سجل عيار 14 نحو 369.50 درهم، وعيار 12 عند 316.75 درهم، ما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات والقدرات الشرائية.

وبلغ سعر الأونصة 19,517.50 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4,456.00 درهم، ووصل سعر الأونصة عالميًا إلى 5,187.53 دولار، وفقًا للأسعار المتداولة اليوم.

