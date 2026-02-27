دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة

من أعظم اللحظات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء خلال رمضان هو دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان وقبل تناول الطعام، حيث إن فيه صدق التوجه إلى الله مع تمام الصيام، خاصة عند ترديد دعاء الإفطار في اليوم رمضان.

دعاء الصائم عند الإفطار يعد من التوقيت المبارك الذي يرجى فيه إجابة الدعوات وقبول الرجاء، وقد أرشدنا الشرع إلى اغتنام دقائق أذان المغرب بالدعاء، لما لها من فضل عظيم، حيث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية المستحبة في هذه اللحظات المباركة.

دعاء الإفطار اليوم العاشر من شهر رمضان

ومع اذان المغرب وقبل تناول الطعام يستحب لكل صائم أن يقول دعاء إفطار اليوم العاشر من رمضان ومن الأدعية المستحبة عند الإفطار:

اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.

اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.

اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.

اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار في اليوم العاشر من رمضان

اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.

اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.

«اللهماغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

«اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.

« اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

دعاء الإفطار للصائمين عاشر يوم في رمضان

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء اليوم العاشر من رمضان