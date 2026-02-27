قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم 9 رمضان في مدن ومحافظات مصر

صلاة التراويح
صلاة التراويح
خالد يوسف

ترقب الملايين موعد أذان العشاء اليوم التاسع من رمضان 1447 الموافق الجمعة 27 فبراير 2026؛ شوقًا لأداء صلاة التراويح أو القيام، التي تشهدها الملائكة، وتسمو بالأرواح إلى عنان السماء في مشهد لا يتكرر إلا في شهر القرآن، حيث يتسابق المصلون على حضور صلاة التراويح أملا في أن يشملهم الحديث النبوي "مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ". (رواه البخاري ومسلم).


موعد أذان العشاء 9 رمضان 2026 في مدن ومحافظات مصر

نستعرض موعد صلاة العشاء في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والبالغ عددها 105 مدن ومناطق، وفقا لإمساكية هيئة المساحة المصرية التي تصدرها عن مواقيت الصلاة في مصر، وبيانها التالي:

موعد أذان العشاء في القاهرة: 7:10 م.

موعد صلاة العشاء في الإسكندرية: 7:15 م.

موعد أذان العشاء في طنطا: 7:11 م.

موعد صلاة العشاء في المنصورة: 7:9 م.

موعد أذان العشاء في الزقازيق: 7:9 م.

موعد صلاة العشاء في أسيوط: 7:10 م.

موعد أذان العشاء في سوهاج: 7:8 م.

موعد صلاة العشاء في بني سويف: 7:10 م.

موعد أذان العشاء في المنيا: 7:12 م.

موعد صلاة العشاء في قنا: 7:4 م.

موعد أذان العشاء في أسوان: 7:3 م.

موعد صلاة العشاء في مطروح: 7:26 م.

موعد أذان العشاء في الغردقة: 6:59 م.

موعد صلاة العشاء في الخارجة: 7:14 م.

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية: 7:6 م.

موعد صلاة العشاء في دمياط: 7:8 م.

موعد أذان العشاء في السلوم: 7:34 م.

موعد صلاة العشاء في نويبع: 6:56 م.

موعد أذان العشاء في حلايب: 6:49 م.

موعد صلاة العشاء في شرم الشيخ: 6:58 م.

موعد أذان العشاء في الفيوم: 7:11 م.

موعد صلاة العشاء في 6 أكتوبر: 7:11 م.
موعد أذان العشاء في كفر الشيخ: 7:11 م.

موعد صلاة العشاء في الحامول: 7:10 م.

موعد أذان العشاء في بلطيم: 7:11 م.

موعد صلاة العشاء في طابا: 6:57 م.

موعد أذان العشاء في رأس سدر: 7:4 م.

موعد صلاة العشاء في الطور: 7:0 م.

موعد أذان العشاء في دهب: 6:57 م.

موعد صلاة العشاء في أبو زنيمة: 7:2 م.

موعد أذان العشاء في رأس غارب: 7:1 م.

موعد صلاة العشاء في القصير: 6:58 م.

موعد أذان العشاء في برنيس: 6:53 م.

موعد صلاة العشاء في سفاجة: 6:59 م.

موعد أذان العشاء في مرسى علم: 6:55 م.

موعد صلاة العشاء في شلاتين: 6:53 م.

موعد أذان العشاء في سيدي براني: 7:31 م.

موعد صلاة العشاء في الضبعة: 7:21 م.

موعد أذان العشاء في العلمين: 7:19 م.

موعد صلاة العشاء في واحة سيوة: 7:33 م.

موعد أذان العشاء في موط (الداخلة): 7:19 م.

موعد صلاة العشاء في الفرافرة: 7:23 م.

موعد أذان العشاء في البويطي: 7:19 م.

موعد صلاة العشاء في باريس: 7:13 م.

موعد أذان العشاء في المحلة الكبرى: 7:11 م.

موعد صلاة العشاء في الحمام: 7:17 م.

موعد أذان العشاء في نجع حمادي: 7:6 م.

موعد صلاة العشاء في بورسعيد: 7:6 م.

موعد أذان العشاء في السويس: 7:5 م.

موعد صلاة العشاء في العريش: 7:0 م.

موعد أذان العشاء في دمنهور: 7:13 م.

موعد صلاة العشاء في إدفو: 7:4 م.

موعد أذان العشاء في إسنا: 7:5 م.

موعد صلاة العشاء في الأقصر: 7:4 م.

موعد أذان العشاء في القاهرة الجديدة: 7:9 م.

موعد صلاة العشاء في توشكى: 7:9 م.

موعد أذان العشاء في الدلنجات: 7:13 م.

موعد صلاة العشاء في كاترين: 6:59 م.

موعد أذان العشاء في السادات: 7:13 م.

موعد صلاة العشاء في مدينة 15 مايو: 7:9 م.

موعد أذان العشاء في الصالحية الجديدة: 7:7 م.

موعد صلاة العشاء في العاشر من رمضان: 7:8 م.

موعد أذان العشاء في العاصمة الإدارية الجديدة: 7:7 م.

موعد صلاة العشاء في العبور: 7:9 م.

موعد أذان العشاء في الفشن الجديدة: 7:12 م.
موعد صلاة العشاء في المنصورة الجديدة: 7:9 م.

موعد أذان العشاء في النوبارية الجديدة: 7:15 م.

موعد صلاة العشاء في بدر: 7:8 م.

موعد أذان العشاء في بني مزار الجديدة: 7:11 م.

موعد صلاة العشاء في بورسعيد الجديدة (سلام): 7:4 م.

موعد أذان العشاء في بئر العبد الجديدة: 7:3 م.

موعد صلاة العشاء في توشكى الجديدة: 7:9 م.

موعد أذان العشاء في حدائق العاصمة: 7:7 م.

موعد صلاة العشاء في رشيد الجديدة: 7:13 م.

موعد أذان العشاء في رفح الجديدة: 6:58 م.

موعد صلاة العشاء في سفنكس الجديدة: 7:12 م.

موعد أذان العشاء في شرق العوينات: 7:20 م.

موعد صلاة العشاء في غرب النوبارية: 7:16 م.

