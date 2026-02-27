الشهيدة دميانة بالعدوية تحتفي بسيامة القس بيمن سمير وسط محبة الكهنة والخدام

احتفلت كنيسة الشهيدة دميانة بالعدوية، اليوم، بعيد السيامة الأول للقس بيمن سمير، وسط أجواء من الفرح والمحبة، وبحضور خدام الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة.

شارك في الاحتفال الآباء: القس مينا رمسيس، والقس كاراس لمعي، والقس شنودة موريس، والقمص أنجيلوس بيباوي، والقمص يونان عزيز، والقمص أثناسيوس زكي، حيث قدموا كلمات روحية بهذه المناسبة، معبرين عن محبتهم وتقديرهم للخدمة.

وتضمن الاحتفال فقرة أسئلة وحوار مفتوح، إلى جانب كلمة روحية ألقاها الآباء الكهنة، فيما عبر الخدام عن سعادتهم بهذه المناسبة، متمنين أن يديم الله كهنوت القس بيمن سمير ويبارك خدمته.

وفي ختام الاحتفال، قدم القس بيمن سمير الشكر لكل من حرص على تهنئته ومشاركته فرحة عيد سيامته الأول، ثم اختتم اللقاء بالصلاة طالبين بركة الله واستمرار نعمته في الخدمة، والتقط خدام الكنيسة صورة تذكارية جماعية بهذه المناسبة.