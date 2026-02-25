نائب محافظ البحيرة يتلقى تهنئة الأوقاف والأزهر والكنيسة بمنصبه الجديد

استقبل الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، نيافة الأنبا باخوميوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تعيينه نائبًا لمحافظ البحيرة.

وخلال اللقاء، أعرب نيافته عن خالص تهانيه وتمنياته للدكتور شادي المشد بدوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتنسيق المستمر لخدمة أبناء المحافظة، ودعم جهود التنمية والاستقرار.

كما استقبل نائب المحافظ وفدًا من ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الذين قدموا له التهنئة ، مشيدين بما يتمتع به من كفاءة تؤهله لأداء مهامه على الوجه الأمثل، ومعربين عن تمنياتهم له بالنجاح في دعم مسيرة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شادي المشد عن خالص شكره وتقديره، مؤكدًا حرصه على العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع مختلف الجهات الدينية والتنفيذية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، ودفع جهود التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة.