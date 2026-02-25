الإيمان بجميع الرسل.. شرح تفصيلي للركن السادس من أركان الإيمان

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات أن عدد الرسل كبير جدًا، حيث يزيد على 124 ألف نبي ورسول، منهم من ذكرهم القرآن الكريم ومنهم من لم يُذكروا، مؤكدًا أن الإيمان يشمل جميع الرسل سواء تم ذكرهم في القرآن أم لم يتم ذكرهم، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ}.

وقال خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أركان الإيمان تشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ}، وكذلك قال سبحانه: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ}".



وأوضح أن القرآن الكريم ذكر أسماء 25 نبيًا ورسولًا، منهم 18 نبيًا ورسولًا تم ذكرهم في آيات متتالية من سورة الأنعام، وأن الهدف من ذكرهم هو التأكيد على الإيمان بجميع الرسل دون التفريق بينهم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى مشاركة الشيخ محمود، أحد تلاميذهم، في تلاوة هذه الآيات من سورة الأنعام، ليكون درسًا عمليًا للأطفال والمتابعين لتعزيز فهمهم لأهمية الإيمان بالرسل في العقيدة الإسلامية.