هنفطر إيه النهاردة.. فراخ مشوية بالبطاطس والقرع والبهارات ومكرونة بشاميل وأم علي

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

دجاج مشوي بالبهارات

نعرض لكم طريقة عمل دجاج مشوي بالبهارات من خطوات الشيف شربيني

المقادير

دجاجة

ثوم مهروس

بصل

عيدان كرفس

بشر ليمون

سماق

دبس الرمان

ملح

فلفل اسود

بهارات مشكلة

قرفة

زنجبيل

حبهان

لومي

بطاطس

جزر

قرع

فلفل حار

فلفل ألوان

زعتر

روزماري

عصير ليمون

أرز للتقديم

طريقة عمل دجاج مشوي بالبهارات

في بولة متوسطة، تبلي قطع الدجاج بالثوم والبصل والكرفس وبشر الليمون والزنجبيل والتوابل والملح والفلفل الاسود.

شوحيها في طاسة بها زيت على النار ثم ضعيها في صينية وادخليها الفرن.

شوحي قطع الخضروات في الزيت مكان الدجاج ثم ضعي الملح والفلفل الاسود وقلبي كل الخليط.

أضيفي الماء الساخن حسب الحاجة ثم غطى الخليط واتركيها على النار وقدميه مع خليط الخضار والأرز.

مكرونة بالبشاميل

نعرض لكم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالبشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

للعصاج:

لحم مفروم

بصل مفروم

ملح

فلفل اسود

صلصة طماطم

قرفة

جوزة الطيب

بهارات

ورق لورا

سمن

للبشاميل:

4 ملعقة كبيرة سمن

6 ملعقة كبيرة دقيق

لتر لبن

كريمة

ملح

فلفل اسود

قرفة

جوزة الطيب

طريقة عمل مكرونة بشاميل

في طاسة بها سمنة وشوح اللحمة مع البصل ورشي عليها الملح والتوابل حتى يتغير لونها ثم ضعي الصلصة وتترك لتغلي قليلا.

شوحي الدقيق في السمنة في حلة مختلفة على النار وضعي عليها اللبن وتتبل بالملح والتوابل ثم ضعي الكريمة.

ضعي طبقة من المكرونة المخلوطة بالبشاميل في الطاجن أو صينية الفرن ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم طبقة أخرى من المكرونة.

ضعي طبقة البشاميل على الوجه ثم الموتزاريلا حسب الرغبة وادخليها فرن ساخن حتى النضج وتقدم

أم على

نعرض طريقة عمل أم علي من خلال وصفة الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة

مقادير أم على

جلاش محمر

لتر حليب ساخن

كوب سكر

جوز هند

5 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

فانيليا بودرة

طريقة عمل أم علي

في حلة صغيرة على النار سخني الحليب مع جوزالهند وضعي السكر وقلبي حتى يذوب تماما ثم أضيفي الفانيليا.

وقلبي الجلاش المحمر وضغيه في الطاجن ثم ضعي عليه اللبن والقشطة على الوجه وادخليه الفرن حتى يحمر ويقدم باردا وبالهنا والشفا.