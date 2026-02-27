قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة يدلي بصوته في انتخابات المهندسين

الديب أبوعلي

حرص المهندس الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما ورئيس دير الأنبا برسوم العريان، على الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2026 (المرحلة الأولى)، وذلك بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، باستاد القاهرة الدولي.

وانطلفت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين؛ حيث يستعد أكثر من 900 ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة موزعين على مستوى الجمهورية؛ لانتخاب عدد من القيادات النقابية لدورة جديدة تمتد 4 سنوات.

وتُجرى الانتخابات - بحسب اللجنة العليا، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد فوزي، غلق باب التصويت في الخامسة مساء، كما هو محدد، مشيرة إلى أنه سوف تكون هناك استراحة لمدة ساعتين قبل بدء أعمال الفرز يتخللها (الإفطار).

من جانبه بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة ممن أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا 2560 عضوا من أصل 320 ألف عضو يمثلون الجمعية العمومية لنقابة القاهرة.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة دير الأنبا برسوم العريان انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية انتخابات نقابة مهندسي القاهرة مهندسي القاهرة

