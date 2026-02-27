قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية وإضرام النيران في سيارة وجرار زراعي بإحدى قرى مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع مصورة تُظهر أحد الأشخاص وهو يطلق النار بصورة عشوائية، قبل أن يشعل النيران في سيارة وجرار زراعي داخل نطاق مركز دار السلام، ما تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في حينه، إلا أن التحريات نجحت في تحديد مالك المركبتين، والذي اتهم نجل عمه يعمل سائقًا، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وهو بندقية آلية، وتم التحفظ عليه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام نتيجة النزاع القائم بينه وبين المجني عليه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها في ضبط أي مظاهر للخروج على القانون، خاصة ما يتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية داخل الكتل السكنية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام حرق نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد