حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية وإضرام النيران في سيارة وجرار زراعي بإحدى قرى مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع مصورة تُظهر أحد الأشخاص وهو يطلق النار بصورة عشوائية، قبل أن يشعل النيران في سيارة وجرار زراعي داخل نطاق مركز دار السلام، ما تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في حينه، إلا أن التحريات نجحت في تحديد مالك المركبتين، والذي اتهم نجل عمه يعمل سائقًا، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وهو بندقية آلية، وتم التحفظ عليه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام نتيجة النزاع القائم بينه وبين المجني عليه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها في ضبط أي مظاهر للخروج على القانون، خاصة ما يتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية داخل الكتل السكنية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.