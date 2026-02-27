قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت أجواء الإفطار الهادئة داخل منزل بقرية بنهو التابعة للصوامعة غرب بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج إلى لحظات من الرعب والارتباك، بعدما أصيب أربعة أفراد من أسرة واحدة بحالة إعياء مفاجئة عقب تناولهم حلوى شرقية "كنافة بالعسل"، في واقعة رجحت التحريات الأولية كونها تسممًا غذائيًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوصول أسرة مكونة من أم وثلاثة من أبنائها إلى مستشفى طهطا العام وهم في حالة صحية متدهورة، حيث ظهرت عليهم أعراض حادة بشكل متزامن.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" نورا ع.ع 41 عامًا، وأحمد م.ع 15 عامًا، ومرسي م.ع 5 أعوام، وشيماء م.ع 6 أعوام، وجميعهم مقيمون بقرية بنهو"، حيث أفاد ذووهم بأن المصابين تناولوا وجبة منزلية أعقبها مباشرة تناول كنافة بالعسل عقب أذان المغرب، قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور خلال فترة وجيزة.

وأكدت المعلومات الأولية أن المصابين شعروا بغثيان شديد أعقبه قيء متكرر وآلام حادة بالبطن مع حالة هبوط عام، ما دفع الأسرة إلى التحرك سريعًا ونقلهم إلى المستشفى خوفًا من تدهور حالتهم، خاصة مع إصابة الطفلين الصغيرين بأعراض قوية.

وفور وصولهم، باشر الطاقم الطبي تقديم الإسعافات العاجلة، حيث تم إعطاؤهم محاليل وريدية وأدوية مضادة للقيء والتقلصات، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم واستبعاد وجود مضاعفات خطيرة.

وأوضحت مصادر طبية أن حالة الأم والابن الأكبر تحسنت سريعًا بعد تلقي العلاج، وتم خروجهما عقب التأكد من استقرار العلامات الحيوية، بينما تقرر إبقاء الطفلين داخل قسم الأطفال تحت الملاحظة الطبية نظرًا لصغر سنهما، مع التأكيد على أن حالتهما مستقرة وتتحسن تدريجيًا.

