الرئيس السيسي يلتقي بقادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

​كتب محمد عبد المنعم

أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ الدكتور "السيد عبد الباري" ألقى خطبة الجمعة بعنوان "شهر الانتصارات ويوم الشهيد"، أشار خلالها إلى أبرز الملاحم والبطولات التي حققتها الأمة الإسلامية خلال شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أن هذا الشهر المبارك توالت فيه الانتصارات بصدق التوكل على الله، والسعي والمثابرة، وصولاً إلى تحقيق النصر المبين في العاشر من رمضان، كما تناولت الخطبة فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، وأنه يجب علينا جميعاً أن نسير على خطى الشهداء الأبرار في بذل الغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه عقب أداء الصلاة التقى السيد الرئيس بقادة القوات المسلحة، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، حيث بدأ اللقاء بتقديم السيد الرئيس التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار التي أنارت الطريق بكل العزة والفخر لاستكمال مسيرة العطاء بكافة ربوع الدولة المصرية بجميع المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على الصعيدين الدولي والإقليمي، كذلك استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وفي ختام اللقاء أعرب السيد الرئيس عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية الوطن وصون مقدساته.

