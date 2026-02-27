قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
أخبار العالم

عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو

صورة من الحادث
صورة من الحادث
القسم الخارجي

قالت عائلة من ولاية واشنطن الأمريكية إنها تشعر بأنها “محظوظة للبقاء على قيد الحياة”، بعدما أطلق ثلاثة مسلحين أكثر من 50 رصاصة على منزلهم خلال نحو 10 ثوانٍ فقط، بينما كانوا نائمين.

وأسفر الهجوم عن إصابة الشابة إيما تايلور (21 عامًا) بخمس طلقات نارية، لكنها نجت بأعجوبة وتخضع حالياً للعلاج والتعافي من إصاباتها.

تفاصيل الهجوم

أطلقت النيران بشكل مكثف على المنزل في وقت متأخر من الليل. عثرت الشرطة على 57 ظرفًا فارغًا في موقع الحادث. تضرر المنزل بشكل كبير نتيجة الرصاص الذي اخترق الجدران والنوافذ.

وتعمل الشرطة على تعقب المشتبه بهم، فيما دعت شرطة تاكوما أي شخص لديه معلومات إلى التواصل معها للمساعدة في التحقيق.

وتواصل العائلة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنزل، في وقت تركز فيه على تعافي إيما من إصاباتها، وسط حالة من الصدمة بعد الهجوم العنيف.

واشنطن إطلاق نار حادث ولاية واشنطن هجوم

المزيد

