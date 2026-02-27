عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو

قالت عائلة من ولاية واشنطن الأمريكية إنها تشعر بأنها “محظوظة للبقاء على قيد الحياة”، بعدما أطلق ثلاثة مسلحين أكثر من 50 رصاصة على منزلهم خلال نحو 10 ثوانٍ فقط، بينما كانوا نائمين.

وأسفر الهجوم عن إصابة الشابة إيما تايلور (21 عامًا) بخمس طلقات نارية، لكنها نجت بأعجوبة وتخضع حالياً للعلاج والتعافي من إصاباتها.

تفاصيل الهجوم

أطلقت النيران بشكل مكثف على المنزل في وقت متأخر من الليل. عثرت الشرطة على 57 ظرفًا فارغًا في موقع الحادث. تضرر المنزل بشكل كبير نتيجة الرصاص الذي اخترق الجدران والنوافذ.

SEE IT: A Washington family says they are lucky to be alive after three gunmen fired more than 50 rounds into their home in about 10 seconds while they slept, leaving 21-year-old Emma Taylor shot five times but miraculously alive.



Police recovered 57 shell casings, and as Emma… pic.twitter.com/45zI0BOW9D — Fox News (@FoxNews) February 27, 2026

وتعمل الشرطة على تعقب المشتبه بهم، فيما دعت شرطة تاكوما أي شخص لديه معلومات إلى التواصل معها للمساعدة في التحقيق.

وتواصل العائلة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنزل، في وقت تركز فيه على تعافي إيما من إصاباتها، وسط حالة من الصدمة بعد الهجوم العنيف.