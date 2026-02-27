قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية

دولة فلسطينية
دولة فلسطينية
ناصر السيد

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة جالوب ونُشر اليوم أن 41% من الأمريكيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون قيام دولة فلسطينية مستقلة تكاد تتطابق مع أعلى نسبة سجلها معهد جالوب حول هذا الموضوع في عام 2003، حيث بلغت نسبة الأمريكيين المؤيدين 57%.

ووفقًا للاستطلاع، قال 41% من الأمريكيين إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشارت جالوب في تقريرها عن نتائج الاستطلاع إلى أن "الفارق البالغ خمس نقاط مئوية ليس ذا دلالة إحصائية، ولكنه يتناقض مع تقدم واضح للإسرائيليين قبل عام واحد فقط (46% مقابل 33%)، وتقدم أكبر خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية".

وحتى العام الماضي، كان الإسرائيليون يتقدمون باستمرار على الأمريكيين بفارق كبير في تعاطفهم مع الشرق الأوسط، لكن هذا الفارق بدأ يتقلص في عام 2019.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاعًا جديدًا في نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إلى الأراضي الفلسطينية نظرة إيجابية، حيث بلغت 37%، وهي نسبة أقل من نسبة إسرائيل التي بلغت 46%. 

إقامة دولة فلسطينية الأمريكيين مؤسسة جالوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الشهيدة دميانة بالعدوية تحتفي بسيامة القس بيمن سمير وسط محبة الكهنة والخدام

اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين

وسط إقبال ضعيف.. اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تتفقد لجان القاهرة

القمح

الزراعة في أسبوع: مساع جادة لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد