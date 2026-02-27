استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة جالوب ونُشر اليوم أن 41% من الأمريكيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون قيام دولة فلسطينية مستقلة تكاد تتطابق مع أعلى نسبة سجلها معهد جالوب حول هذا الموضوع في عام 2003، حيث بلغت نسبة الأمريكيين المؤيدين 57%.

ووفقًا للاستطلاع، قال 41% من الأمريكيين إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشارت جالوب في تقريرها عن نتائج الاستطلاع إلى أن "الفارق البالغ خمس نقاط مئوية ليس ذا دلالة إحصائية، ولكنه يتناقض مع تقدم واضح للإسرائيليين قبل عام واحد فقط (46% مقابل 33%)، وتقدم أكبر خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية".

وحتى العام الماضي، كان الإسرائيليون يتقدمون باستمرار على الأمريكيين بفارق كبير في تعاطفهم مع الشرق الأوسط، لكن هذا الفارق بدأ يتقلص في عام 2019.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاعًا جديدًا في نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إلى الأراضي الفلسطينية نظرة إيجابية، حيث بلغت 37%، وهي نسبة أقل من نسبة إسرائيل التي بلغت 46%.